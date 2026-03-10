Zunilda Niremperger: “Ser jueza en un Poder Judicial masculinizado no fue fácil, pero fue posible”

En el marco de una entrevista realizada en el Día Internacional de la Mujer, la jueza federal Zunilda Niremperger reflexionó sobre su extensa trayectoria en el Poder Judicial, los desafíos que enfrentó como mujer en un ámbito históricamente dominado por hombres y los cambios que se han producido en las últimas décadas.

Niremperger recordó que comenzó a trabajar muy joven, a los 19 años, y que su llegada a la magistratura se dio en un contexto donde el sistema judicial estaba “absolutamente masculinizado”, tanto por la presencia predominante de hombres como por la forma en que se ejercía el poder.

“En ese momento no fue fácil. Hubo discriminación, desconfianza y cierto ninguneo por ser mujer y por ser joven, pero con el tiempo ese panorama fue cambiando”, señaló.

La lucha por espacios de decisión

La magistrada sostuvo que el avance de las mujeres en los espacios de poder no se limita únicamente a ocupar cargos, sino también a lograr reconocimiento en la toma de decisiones.

“Las mujeres venimos luchando por acceder a los espacios de poder, pero también para que nuestra palabra tenga el mismo valor y podamos decidir en igualdad de condiciones”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el crecimiento de la presencia femenina en distintos ámbitos institucionales ayuda a modificar estructuras históricas, aunque advirtió que la equidad no depende únicamente del número de mujeres en cargos de responsabilidad.

“Que haya más mujeres no garantiza por sí mismo la equidad. Lo importante es que quienes lleguen tengan conciencia del poder que ejercen y puedan representar a otras mujeres y ayudar a que más puedan acceder a esos espacios”, explicó.

Cambios en el Poder Judicial

Niremperger reconoció que en los últimos años se produjeron avances dentro del sistema judicial, con una mayor participación femenina en cargos de decisión.

“Creo que hoy estamos en una posición distinta. La cantidad de mujeres que han llegado al Poder Judicial y a otros espacios de decisión va abriendo el camino para modificar esos parámetros que antes existían”, sostuvo.

Aun así, señaló que todavía persisten miradas y evaluaciones diferentes sobre el ejercicio del poder cuando se trata de mujeres.

Nuevo sistema procesal

Durante la entrevista también se refirió a la implementación del nuevo sistema procesal penal federal, que introduce cambios en la dinámica de trabajo de jueces y fiscales.

Según explicó, el nuevo esquema exige mayor preparación y capacidad de análisis por parte de los magistrados, ya que muchas decisiones deben tomarse en audiencias donde el juez toma conocimiento del caso en el momento.

“Ahora el juez llega a la audiencia con una carátula y escucha a las partes que vienen preparadas. A partir de eso debe resolver inmediatamente y fundamentar la decisión”, detalló.

La magistrada relató que su primera experiencia con este sistema fue una audiencia que se extendió durante siete horas, lo que evidenció el nivel de exigencia que implica esta nueva modalidad.

Expectativas ante una posible promoción

Consultada sobre la posibilidad de integrar la Cámara Federal de Resistencia, Niremperger aclaró que aún no existe una definición oficial respecto al envío de los pliegos correspondientes al Senado.

“Hasta que el Ejecutivo no elija a uno de los integrantes de la terna y envíe el pliego al Senado, no vamos a saber quién será el candidato”, explicó.

La jueza indicó que, en caso de concretarse el envío del pliego, el nombre del candidato será conocido públicamente y comenzará el proceso legislativo para su eventual designación.

“Me siento privilegiada por el camino recorrido y por la posibilidad de representar a muchas personas desde la función judicial”, concluyó.