Docentes: inició la formación para la práctica en contexto de encierro

El Ministerio de Educación dio inicio a la capacitación «Formación para la práctica en Contextos de Encierro: Docentes que transforman», en el marco del Programa de Formación Docente Continua, Gratuita y en Servicio Red Aprende.

La propuesta se desarrolló de manera virtual y fue transmitida en vivo a través del canal de Youtube de la plataforma Somos Futuro.

Desde la cartera educativa indicaron que la capacitación está destinada a docentes de Educación en Contexto de Encierro de los niveles Primario y Secundario, bibliotecarios, auxiliares docentes de la modalidad y docentes sin cargo de toda la provincia.

Asimismo, hasta el momento, cerca de 3.000 docentes se inscribieron en este trayecto formativo, que además permanece abierto a nuevos participantes interesados en la temática.

La primera jornada estuvo a cargo del director de Educación en Contexto de Encierro, César Ocampo, junto a las capacitadoras Gabriela Scheinin y Alicia Medina. Además, acompañó el director de Educación Superior, Luis Monzón.

En la apertura, César Ocampo remarcó que «esta formación busca brindar herramientas necesarias a los docentes, para que la educación trascienda los muros y llegue a los estudiantes». Además, explicó que en esta primera clase se abordaron «los primeros lineamientos teóricos y el quehacer docente en estos espacios».

El funcionario también agradeció la participación de autoridades del Servicio Penitenciario Provincial y Federal, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre la importancia de fortalecer los espacios de aprendizaje en contextos de encierro.

Finalmente, la capacitadora Gabriela Scheinin, integrante del equipo técnico pedagógico de Educación en Contextos de Encierro, sostuvo que «esta capacitación es muy importante porque busca fortalecer el conocimiento y enriquecer el trayecto a través del intercambio de experiencias de los docentes de esta modalidad, para luego volcarlo en las aulas».