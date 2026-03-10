Se viene una nueva edición de la Fiesta de la Buena Miel

Del 12 al 14 de marzo, en Basail, se llevará a cabo la 2da edición de la Fiesta de la Buena Miel. En ese marco, el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, firmó un convenio con Hernán Paniagua, intendente de dicha localidad. El documento oficializa el apoyo de la cartera cultural que, además, cuenta con aportes del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para tal evento.

Entre los artistas destacados que participarán de la edición 2026 de la Fiesta de la Buena Miel se encuentra Piko Frank, encargado del cierre. La firma del convenio se dio este martes por la mañana en el despacho de Zorrilla. El funcionario destacó la importancia de esta celebración que comienza a consolidarse dentro del calendario provincial. “Es una fiesta que se viene posicionando fuerte como resultado de la articulación de distintos sectores del Gobierno provincial junto con los ministerios de Producción, Turismo y Cultura y el municipio de Basail”, destacó el presidente de Cultura.

Por su parte, Paniagua expresó: “Tenemos grandes expectativas, ya que el año pasado tuvimos una importante convocatoria y una fuerte participación de productores. Este evento representa mucho para Basail porque estamos empezando a desarrollar actividades que queremos que perduren en el tiempo, especialmente en el aspecto turístico, fortaleciendo y acompañando a nuestras instituciones productivas”.

Para finalizar, Zorrilla recordó el valor de la miel como producto regional de alta calidad y con gran potencial para su proyección a nivel nacional e internacional. “Tenemos una agenda cargada de actividades, talleres y propuestas para mostrar la riqueza natural, la flora y la fauna de nuestra localidad”, concluyó el intendente.