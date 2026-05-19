El Sauzalito instaló una bomba de agua para reforzar el riego de calles

La Municipalidad de El Sauzalito informó la instalación de una bomba de agua en el río con el objetivo de poner en funcionamiento el servicio de riego en distintos sectores de la localidad.

Los trabajos fueron realizados por personal municipal y contaron con la presencia del intendente Jorge Monzón, quien acompañó las tareas y dialogó con los trabajadores sobre las acciones necesarias para mejorar los servicios en la comunidad.

Desde el municipio señalaron que la medida permitirá mantener en mejores condiciones las calles de tierra y reducir el polvo que afecta diariamente a numerosas familias del pueblo.

Además, remarcaron que las tareas forman parte de un plan de mantenimiento y mejoramiento urbano que busca brindar respuestas a las necesidades de los vecinos de la localidad.