Fontana realizó tareas de limpieza para prevenir anegamientos

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La Municipalidad de Fontana informó que agentes municipales llevaron adelante trabajos de limpieza en el cruce de calle ubicado sobre Marcelo T. de Alvear y el barrio Santa Bárbara.

Según detallaron desde el municipio, las tareas forman parte del plan de mantenimiento urbano que busca optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos durante jornadas de inclemencias climáticas.

Además, solicitaron a los vecinos y conductores circular con precaución mientras se desarrollan los trabajos en la zona.

Desde la comuna remarcaron que estas acciones se realizan de manera periódica en distintos sectores de la ciudad para mejorar la infraestructura urbana y reducir inconvenientes ocasionados por las lluvias.

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