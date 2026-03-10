Favio Vázquez negó irregularidades en el Instituto del Deporte y cuestionó las acusaciones del diputado Slimel

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Favio Vázquez, respondió a las acusaciones del diputado Rubén Guillón Slimel y aclaró que no se encuentra involucrado en el proceso iniciado por el Tribunal de Cuentas del Chaco en relación con el manejo de subsidios otorgados a instituciones deportivas.

Según explicó Vázquez, el informe del organismo de control establece que el juicio de cuentas fue iniciado únicamente contra el director de Administración del instituto, por cuestiones vinculadas al seguimiento de rendiciones, y no contra su persona.

“Lamento que un legislador se exprese de esa manera sin tener la resolución en la mano. El fallo del Tribunal de Cuentas es claro y establece quién es la persona involucrada”, sostuvo.

Controles sobre los subsidios

El titular del organismo explicó que las instituciones deportivas que reciben subsidios deben rendir los fondos dentro de un plazo de 30 días, presentando facturas y comprobantes que respalden el uso del dinero.

En caso de incumplimiento, el instituto envía notificaciones mediante el sistema oficial y cartas documento otorgando un plazo adicional para regularizar la situación. Si las rendiciones no se presentan, intervienen los organismos correspondientes para exigir la devolución de los fondos.

“Nosotros controlamos que cada peso que se entrega se rinda como corresponde. Son recursos de todos los chaqueños y tenemos la obligación de fiscalizar su utilización”, remarcó.

Vázquez también detalló que antes de otorgar un subsidio se verifica que las instituciones solicitantes cuenten con documentación al día, incluyendo la inscripción en Personería Jurídica, constancia de autoridades y datos bancarios claros.

Posibles sanciones a instituciones

El funcionario señaló que las entidades que no cumplan con los requisitos de rendición podrán ser sancionadas. En ese sentido, recordó que el Instituto del Deporte cuenta con una resolución interna que establece la suspensión por dos años del acceso a subsidios para quienes incumplan con la normativa.

“Si no presentan la documentación o no rinden los fondos, se aplicará la suspensión. Tenemos reglas claras y no vamos a hacer excepciones”, afirmó.

Auditorías y control permanente

Vázquez destacó además el rol del Tribunal de Cuentas, organismo que realiza auditorías periódicas sobre la utilización de fondos públicos.

“Celebro que exista este organismo porque nos garantiza transparencia. Mensualmente enviamos todas las resoluciones y cada año se revisa la totalidad de los subsidios otorgados”, explicó.

Finalmente, el presidente del Instituto del Deporte reiteró que su gestión busca fortalecer los controles administrativos y garantizar transparencia en el manejo de recursos públicos, al tiempo que continuar acompañando a clubes y asociaciones deportivas de la provincia.