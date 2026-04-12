Zdero recorrió zonas afectadas por la crecida del Bermejito y supervisó la asistencia

El gobernador Leandro Zdero visitó este domingo la localidad de Comandancia Frías, para supervisar las tareas de asistencia a familias afectadas por la crecida del río Bermejito.

Durante la recorrida, el mandatario destacó el trabajo conjunto con municipios y distintas áreas del Gobierno provincial.

«Sabemos que la situación es complicada en los diferentes parajes, por eso estamos trabajando conjuntamente con los intendentes de Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza», detalló el Gobernador, quien agradeció la asistencia de todas las personas que se hicieron presentes en Comandancia Frías.

«Vamos a seguir estando presentes todo el tiempo que sea necesario. Por eso trabajamos articuladamente con la gente del programa Ñachec, con el personal de Producción, la Policía, Desarrollo Humano, Seguridad, y seguiremos estado en cada lugar del Chaco que nos requiera», aseñaló.

Por su lado, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, sostuvo que el Gobierno tiene «presencia permanente a través del programa Ñachec con asistencia a los productores», y agregó que «la crecida del río es la gran afectación de esta zona porque las familias quedan aisladas, por eso es fundamental poder estar este domingo ayudando a quienes los necesitan».

A su vez, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, señaló que «están participando la Dirección Fluvial, equipo de Bomberos y la Policía porque era indispensable estar para ayudar en esta zona de emergencia y, además, ratificando nuestro apoyo a la gente del campo».

El operativo incluye la intervención de equipos de Desarrollo Humano, Seguridad, Producción, Policía, Bomberos y el programa Ñachec, con presencia en zonas rurales donde la crecida generó aislamiento de familias.

Desde el Gobierno indicaron que el objetivo es garantizar asistencia directa y sostener la presencia en territorio mientras dure la emergencia.