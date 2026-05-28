Tres Isletas: inician el pavimento de la avenida Los Agricultores

El gobernador Leandro Zdero anunció este jueves el inicio de la obra de pavimento urbano en Tres Isletas, una intervención esperada por los vecinos que permitirá mejorar la conectividad, optimizar el escurrimiento de aguas y fortalecer la infraestructura vial de la ciudad.

Los trabajos se ejecutan a través de la Dirección de Vialidad Provincial, con recursos propios, y contemplan la pavimentación de cuadras sobre la avenida de Los Agricultores, en el tramo comprendido entre avenida Güemes y avenida Vicente López, como así también, un sistema de desagües pluviales.

Durante el anuncio, el gobernador afirmó que «es una obra que se suma a las diferentes intervenciones que estamos realizando en todo el territorio provincial», y agregó: «Esta avenida conecta instituciones fundamentales como el hospital, el Paseo de la Juventud y el cuartel de Bomberos, además de ser una arteria muy utilizada por los vecinos y esperada desde hace mucho tiempo».

En esa línea, remarcó que la intervención no solo mejorará la circulación vehicular y peatonal, sino que también pondrá en valor el perfil urbano de la ciudad y favorecerá el desarrollo de distintos sectores.

«Cuando hablamos de una obra de estas características, no hablamos solamente de pavimento. Hablamos de conectividad, de seguridad, de mejor calidad de vida y de soluciones concretas para la gente», aseguró el gobernador, quien explicó además que los trabajos incluirán tratamiento de suelo, construcción de calzada y espacios destinados al estacionamiento, garantizando mayor durabilidad y funcionalidad para toda la comunidad.

Por su parte, el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, destacó que se trata de una obra muy esperada por los vecinos y subrayó el impacto positivo que tendrá en distintos sectores de la ciudad. «Son cuadras de pavimento que conectarán distintos puntos estratégicos de Tres Isletas».

«Además, venimos realizando trabajos complementarios como mejoramiento de ripio y conexiones con zonas rurales y urbanas», señaló el funcionario, quien también mencionó otras intervenciones que se ejecutan en la zona, entre ellas tareas de limpieza de canales y obras vinculadas al desarrollo energético y urbano de la localidad.