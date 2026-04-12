Elecciones en Hungría: Viktor Orbán perdió las elecciones y deja el poder tras 16 años

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reconoció la derrota en las elecciones parlamentarias de este domingo, en las que se enfrentó al líder del partido Tisza, el conservador Péter Magyar .

Los primeros sondeos lo dan ganador con un 50,35% de los votos. El actual primer ministro se quedaría solo con un 41,03% y no será reelecto. Orban dejará el gobierno húngaro tras 16 años.

El parlamento de este país europeo es el encargado de designar al primer ministro, y según los datos que existen hasta ahora, Tisza controlaría 128 escaños de un total de 199, mientras que Fidesz, el partido de Orbán, será la segunda fuerza política al quedarse con 59 bancas. La tercera fuerza será el Movimiento Nuestra Patria, que conseguiría 8.