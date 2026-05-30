«Cine en los Barrios» convocó a familias y chicos en el CIC San José en Sáenz Peña

Con una importante participación de niños y familias, el programa «Cine en los Barrios» realizó una nueva jornada el pasado jueves en el CIC San José, en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La propuesta, impulsada por la gestión del intendente Bruno Cipolini a través de la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana, se desarrolló en el edificio ubicado sobre calle 7 entre 14 y 16 y convocó a vecinos no solo del barrio San José, sino también de sectores cercanos como Monseñor de Carlo, Lamadrid y San Cayetano.

Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de una tarde de cine, juegos y merienda compartida en un espacio pensado para promover la integración y el acceso gratuito a propuestas culturales.

El coordinador del CIC, Juan Carlos Novosad, destacó la respuesta de la comunidad y remarcó la importancia de generar ámbitos de contención para los chicos.

«Nuestra meta diaria es sacar a los chicos de la calle y brindarles un espacio de contención. Aquí ofrecemos apoyo escolar, talleres y actividades recreativas para que puedan desarrollarse en un ambiente sano y acompañado. Ver hoy el salón lleno nos llena de orgullo», expresó.

Desde el área de Cultura señalaron que el programa continuará recorriendo distintos barrios de la ciudad con actividades gratuitas destinadas a fortalecer la participación comunitaria y el acceso a la cultura.

Además, recordaron que en el CIC San José continúan las actividades permanentes, entre ellas apoyo escolar de lunes a viernes por la mañana y talleres recreativos los martes y jueves desde las 16.