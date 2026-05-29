Chaco fortalece la producción porcina con una Mesa Técnica Provincial

El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible avanzó en la conformación de la Mesa de la Cadena Porcina Provincial, un espacio estratégico de articulación público-privada para potenciar el desarrollo del sector.

La iniciativa reunió a productores, frigoríficos, organismos técnicos, universidades, municipios e instituciones provinciales y nacionales, con el objetivo de construir una agenda común que impulse el crecimiento sostenible de la actividad porcina.

Entre sus principales ejes de trabajo se destacan:

Sanidad y calidad productiva

Financiamiento e infraestructura

Comercialización y agregado de valor

Capacitación y asistencia técnica

Desarrollo territorial y arraigo rural

La jornada contó con la participación de la senadora nacional Silvana Schneider; autoridades y equipo técnico del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible; el Director de Economía y del Sector Porcino de la Nación; la diputada provincial Carina Botteri; el presidente de Agencia Chaco, Martín Poccard; los intendentes Rubén Rach (Charata), Víctor Omar Machuca (Las Breñas) y Diógenes Requena (Hermoso Campo); autoridades del SENASA; INTA ; Facultad de Ciencias Veterinarias; FoGaCh; el CFI y productores de distintos puntos de la provincia.

Con esta mesa técnica, el Chaco consolida políticas públicas orientadas a fortalecer la producción local, generar empleo y posicionar a la provincia como un actor clave en el desarrollo porcino regional.