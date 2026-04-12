Lluvias intensas en el interior chaqueño: Castelli y Las Garcitas, las más afectadas

El interior del Chaco registró este domingo lluvias intensas y desparejas, con picos de hasta 70 m y sectores donde los milimetros y sectores donde los caminos quedaron intransitables,

De acuerdo al relevamiento, las precipitaciones más importantes se concentraron en la zona de según el informe oficial difundido por la Policía provincial. Juan José Castelli, donde se registraron 70 mm, seguida por Las Garcitas con 60 mm y Pampa Almirón con 40 mm. También se reportaron acumulados significativos en Selva Río de Oro (36 mm), Colonia Unidas (30 mm) y Miraflores (27 mm).

En paralelo, varias de estas localidades presentaron complicaciones en la transitabilidad. Los reportes indicaron caminos intransitables en puntos como Ciervo Petiso, Pampa Almirón, Colonia Unidas, Las Garcitas, Selva Río de Oro y Juan José Castelli, mientras que en otros sectores la circulación se mantenía con normalidad.