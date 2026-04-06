Zdero gestiona financiamiento internacional para avanzar con la Ruta 13 y destaca alivio de deuda

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, confirmó que la provincia se encuentra en una instancia clave para avanzar con el financiamiento internacional de la Ruta Provincial 13, una obra considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo del sudoeste chaqueño.

Según explicó, una misión del organismo Fonplata permanecerá durante 48 horas en territorio provincial para realizar la verificación técnica y territorial del proyecto, paso previo a la aprobación definitiva del crédito. “Ya presentamos el proyecto y las justificaciones. Ahora resta la evaluación en el terreno”, señaló.

La obra contempla la ejecución de nuevos tramos que permitirán conectar Villa Ángela con Resistencia a través de un corredor productivo clave. En ese sentido, Zdero remarcó el impacto que tendrá en sectores como el agrícola, al facilitar la salida de la producción hacia los puertos. “Mayor conectividad es mayor desarrollo”, afirmó.

El mandatario también vinculó la posibilidad de acceder a financiamiento con el ordenamiento fiscal de la provincia. Indicó que Chaco logró reducir su carga de deuda tras afrontar compromisos por cerca de 200 millones de dólares, lo que habilita actualmente la toma de nuevos créditos para obras de infraestructura.

En paralelo, destacó la asistencia financiera otorgada por el Gobierno nacional, en línea con lo expresado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Según explicó, estos recursos permitirán aliviar vencimientos de deuda en el corto plazo y reducir la necesidad de emitir instrumentos con altos intereses.

“Esto no es para pagar sueldos, sino para salir de la asfixia financiera y ordenar las cuentas”, aclaró el gobernador.

Por otra parte, Zdero anticipó cambios en su gabinete, entre ellos la designación de Livio Gutiérrez al frente del Nuevo Banco del Chaco, en el marco de una reestructuración que será anunciada en los próximos días.

Finalmente, el mandatario subrayó la importancia de sostener la inversión en infraestructura productiva y reclamó mayor acompañamiento nacional en el mantenimiento de rutas nacionales, al considerar que son claves para potenciar la economía regional.