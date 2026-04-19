Resistencia: retomaron la campaña de reciclaje en la Plaza 25 de Mayo

La Fundación Ciudad Limpia reactivó su campaña de recolección de materiales reciclables en la Plaza 25 de Mayo, una iniciativa que busca promover el cuidado ambiental y sostener proyectos solidarios en la provincia.

La actividad se retomó el pasado 11 de abril y se lleva adelante en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Desarrollo Territorial. El punto de recepción funciona todos los sábados, de 9 a 13, frente al Banco Hipotecario, donde los vecinos pueden acercar papel, cartón, botellas plásticas y de vidrio, tapitas, latas metálicas y elementos de bronce.

Desde la fundación explicaron que los materiales recolectados son destinados a generar recursos para financiar distintas iniciativas solidarias. Entre ellas se destacan la Casa de la Madre y el Niño, el Primer Centro de Enfermedades Raras y la Casa de los Chaqueños en Buenos Aires, además de acciones de asistencia a merenderos, centros de salud y personas en situación de vulnerabilidad.

El presidente de la organización, Carlos Alabe, valoró la continuidad del proyecto en un espacio emblemático de la ciudad, al remarcar que la plaza representa un punto histórico desde donde se impulsaron numerosas campañas solidarias.

Por su parte, la coordinadora del Programa de Reciclados, Celeste Arévalo, destacó el impacto cultural de la iniciativa. Según indicó, el trabajo sostenido permitió instalar en la comunidad la idea de que los residuos pueden transformarse en parte de la solución ambiental.

De acuerdo con los datos difundidos, a través de estas campañas ya se recuperaron más de 11 mil toneladas de materiales reciclables, que fueron reincorporados al circuito productivo como materia prima para nuevos productos.

La propuesta apunta no solo a reducir el impacto ambiental, sino también a fomentar la participación ciudadana y fortalecer la solidaridad a partir del reciclaje.