La APA activó el bombeo preventivo en lagunas del área metropolitana

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas, la Administración Provincial del Agua (APA) puso en marcha nuevamente acciones preventivas en el área metropolitana, con tareas de bombeo en lagunas para mitigar posibles anegamientos.

En ese sentido, ya se encuentran activos los protocolos de prevención, mientras que también rige una alerta para el interior provincial, informó el presidente de la entidad, Jorge Pilar.

Según el pronóstico, para este domingo se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y noche, con mayor intensidad en el oeste y noroeste del Chaco. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C y 27°C.

En tanto, para el lunes se esperan precipitaciones de mayor volumen y tormentas que afectarán principalmente a la zona central, sur, sudoeste y sudeste de la provincia.

Ante ese panorama, desde la APA recomendaron a la comunidad no sacar la basura fuera de horario y, en lo posible, mantenerla resguardada dentro de los domicilios hasta que finalice la alerta, a fin de evitar obstrucciones en los desagües pluviales.

Finalmente, el organismo solicitó la colaboración de los vecinos para reducir riesgos y reforzar las medidas preventivas ante el escenario climático previsto.