Quitilipi: renovarán la iluminación en la plazoleta del barrio Macarena

La Municipalidad de Quitilipi anunció un proyecto de renovación del sistema de iluminación en la plazoleta del barrio Macarena, con el objetivo de mejorar la seguridad y el uso del espacio público durante la noche.

La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Ariel Lovey, contempla el reemplazo de las luminarias tradicionales por tecnología LED de alta eficiencia, que permitirá una mayor visibilidad y un menor consumo energético.

Desde el municipio destacaron que esta intervención forma parte de un plan integral de mejoras urbanas, orientado a revitalizar espacios comunes y brindar entornos más seguros y agradables para los vecinos.

Además del beneficio en términos de iluminación, se prevé una reducción en los costos de mantenimiento y del consumo eléctrico a largo plazo.

La comunidad del barrio Macarena manifestó su interés y acompañamiento a la propuesta, que en los próximos días contará con un cronograma de ejecución para llevar adelante los trabajos con el menor impacto posible.