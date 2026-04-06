Guberman: ‘El superávit permite ayudar a las provincias cuando lo necesitan’”

El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, aseguró que el Gobierno nacional mantiene una política de respeto hacia la autonomía de las provincias, al tiempo que confirmó la continuidad de herramientas de asistencia financiera en contextos de dificultad económica.

Durante su visita a la provincia del Chaco, el funcionario explicó que no existe una “bajada de línea” desde la Nación hacia los distritos, sino un esquema de colaboración basado en las necesidades particulares de cada jurisdicción. “Somos muy respetuosos de la forma en que cada provincia gestiona. Solo intervenimos cuando vemos situaciones generalizadas que no responden a decisiones propias de los gobiernos provinciales”, sostuvo.

En ese marco, Guberman hizo referencia al mecanismo de anticipos financieros impulsado por el Ejecutivo nacional, orientado a brindar alivio en escenarios donde el acceso al crédito se vuelve complejo. Según detalló, estas herramientas buscan “tender un puente” en coyunturas donde las tasas del mercado resultan elevadas en relación con la capacidad de financiamiento de las provincias.

El funcionario destacó que este tipo de asistencia fue solicitada por varias jurisdicciones, entre ellas Chaco, y aclaró que no existen tratos diferenciales. “No hay privilegios. Es una respuesta general a un problema común”, afirmó.

Asimismo, subrayó que la posibilidad de asistir a las provincias está vinculada al orden fiscal alcanzado por la administración nacional. En ese sentido, defendió la política de equilibrio de las cuentas públicas como una condición clave para disponer de recursos en momentos críticos. “El superávit nos permite ayudar cuando hace falta”, indicó.

En cuanto al vínculo con los gobiernos provinciales, Guberman remarcó que existe un diálogo permanente, más allá de las diferencias políticas. Según explicó, se trabaja en la identificación de deudas cruzadas entre Nación y provincias, y en algunos casos ya se han girado fondos para saldar obligaciones pendientes.

Consultado sobre los criterios para otorgar asistencia, el secretario señaló que se evalúa la situación financiera de cada distrito, especialmente en lo referido a deuda en moneda local y necesidades de corto plazo. “No hay una solución única. Cada caso se analiza en particular”, precisó.

En paralelo, el funcionario adelantó que el Gobierno nacional prioriza la inversión en infraestructura productiva de carácter estratégico, como rutas, energía y transporte ferroviario, al tiempo que avanza en la transferencia de obras a las provincias y en esquemas de concesión.

Finalmente, Guberman sostuvo que la economía argentina muestra señales de recuperación tras meses de incertidumbre, y anticipó un impacto positivo de la cosecha gruesa en las economías regionales, incluyendo al Chaco. “Lo peor ya habría pasado”, concluyó.