Carim Peche, la principal incorporación en la reconfiguración del gabinete chaqueño

El funcionario provincial Livio Gutiérrez dejará este lunes su cargo como secretario de Coordinación de Gabinete, en el marco de una reestructuración interna del Gobierno del Chaco, y asumirá la presidencia del Nuevo Banco del Chaco, según confirmó el gobernador Leandro Zdero.

La asamblea de renovación de autoridades de la entidad crediticia provincial se llevará a cabo este martes, oportunidad en la que se darán a conocer los nombres de los nuevos integrantes del directorio.

En declaraciones a medios, el mandatario adelantó que el reemplazo de Gutiérrez en la Secretaría de Coordinación de Gabinete será anunciado en los próximos días. No obstante, de manera extraoficial trascendió que la actual secretaria general de la Gobernación, Carolina Mairiño, sería quien asumiría ese rol.

A su vez, Mairiño dejaría su cargo en manos del doctor Julio Ferro, mientras que también se sumaría al gabinete el exdiputado provincial de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carim Peche, quien asumiría como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos.

Los cambios forman parte de una reorganización del equipo de gestión impulsada por el Ejecutivo provincial, con el objetivo de fortalecer áreas clave de la administración.