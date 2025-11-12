Zdero fortaleció vínculos para el Chaco en España y Portugal

El gobernador Leandro Zdero fue recibido en la Embajada de Argentina en España, por Wenceslao Bunge Saravia, quien expresó su disposición para articular acciones que fortalezcan el crecimiento y desarrollo del país, y en particular de la provincia del Chaco.

Durante el encuentro, se abordaron diversas estrategias para promover la inversión, el comercio y proyectos de cooperación internacional, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo económico y social para los chaqueños.

El mandatario también destacó la importancia de este tipo de gestiones y remarcó: «Contar con el respaldo y acompañamiento de la Embajada nos permite fortalecer los vínculos con España, avanzar en proyectos estratégicos y generar más oportunidades para la provincia del Chaco y sus ciudadanos».

Por su parte, Bunge Saravia transmitió su compromiso de trabajar conjuntamente con el gobierno chaqueño para facilitar iniciativas que contribuyan al crecimiento y al posicionamiento de la provincia, en el plano nacional e internacional.

Encuentro en Portugal.

Esta reunión se enmarca dentro de la agenda de la misión institucional de Zdero en España, orientada a atraer inversiones, consolidar relaciones internacionales y promover proyectos que impulsen el desarrollo productivo y social de la región.

EN LISBOA, PORTUGAL, JUNTO AL NORTE GRANDE

En el marco de la agenda internacional del Norte Grande, el gobernador Leandro Zdero participó junto a representantes de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Formosa, de una reunión con autoridades de la Cámara Municipal de Lisboa, donde fueron recibidos por el embajador argentino en Portugal, Federico Barttfeld.

Durante el encuentro, las delegaciones provinciales y las autoridades portuguesas estrecharon vínculos de cooperación institucional, con el objetivo de fortalecer el intercambio productivo, cultural, tecnológico y educativo entre las regiones.

La reunión se desarrolló a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales de Lisboa, encabezada por el secretario municipal Alberto Laplaine Guimarães, quien destacó la voluntad del gobierno local de abrir nuevas oportunidades de colaboración y cooperación con las provincias del Norte argentino.

Encuentro en Portugal.

En este contexto, los representantes del Norte Grande presentaron las potencialidades productivas, industriales y logísticas de la región, haciendo hincapié en el crecimiento de las exportaciones, la generación de energía limpia, el desarrollo agroindustrial y las oportunidades de inversión en infraestructura.

Lisboa se mostró especialmente interesada en las políticas de desarrollo regional implementadas en el Norte argentino, que promueven la integración territorial y la complementariedad económica entre provincias.

Zdero subrayó que este tipo de gestiones son pasos concretos hacia la inserción internacional de la producción chaqueña y del Norte Grande, fortaleciendo la presencia argentina en mercados europeos.

«Estamos mostrando al mundo el potencial productivo del Chaco y del Norte Grande, generando oportunidades de inversión y apertura de nuevos mercados para nuestros emprendedores y productores. Este trabajo conjunto nos permite proyectar una región más integrada y competitiva en el escenario internacional», concluyó.