SAMEEP y COSAP inauguraron una nueva estación de rebombeo y repotenciaron el acueducto a Zaparinqui

En el marco del 73° aniversario de la Cooperativa COSAP, autoridades de SAMEEP y de la entidad cooperativa inauguraron este domingo la nueva estación de rebombeo y la repotenciación del acueducto que abastece de agua potable a Zaparinqui, una obra considerada fundamental para garantizar el crecimiento y el abastecimiento futuro de la comunidad.

La actividad contó con la participación de funcionarios provinciales, representantes de la cooperativa y vecinos de la zona, y fue presentada como parte de las políticas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero para fortalecer los servicios esenciales en el interior chaqueño.

Durante el acto, el presidente de SAMEEP, Nicolás Diez, destacó la importancia de seguir ampliando el acceso al agua potable en distintas localidades de la provincia. “Es un momento muy gratificante inaugurar una obra relacionada con el agua potable. Esto está destinado a mejorar la calidad de vida de la población y garantizar un servicio acorde a las normas del Código Alimentario Nacional”, expresó.

El funcionario explicó además que SAMEEP tiene a su cargo la potabilización del agua, mientras que la Cooperativa COSAP se encarga de la distribución hacia distintas localidades, entre ellas Juan José Castelli. En ese sentido, remarcó que la ampliación responde al crecimiento poblacional de Zaparinqui y adelantó que ya se encuentran evaluando nuevos proyectos para extender obras similares en otras comunidades de la región.

Por su parte, el presidente de COSAP, Agustín Detzel, recordó que el año pasado se había inaugurado el acueducto hacia Zaparinqui, aunque todavía restaban completar la red interna y la estación de rebombeo, que ahora ya se encuentran operativas.

“Esto garantiza una proyección de crecimiento para la Chacra 9 y principalmente para Zaparinqui de acá a 20 o 25 años. No podemos hacer un acueducto pensando solo en la necesidad de hoy y mañana volver a tener problemas de insuficiencia de agua”, señaló.

Asimismo, Detzel valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y de SAMEEP para concretar la obra y destacó el compromiso asumido para garantizar agua potable las 24 horas a los habitantes de la localidad.

Del acto también participaron el subsecretario de Gobierno de la provincia, Sebastián Lazzarini; el intendente local, Pío Sander; autoridades provinciales y vecinos de la comunidad.

Finalmente, el titular de COSAP agradeció el respaldo de socios y usuarios de la cooperativa y resaltó la importancia de realizar obras de infraestructura con impacto a largo plazo. “Nosotros somos pasajeros en esta administración, pero nos gratifica hacer obras que queden para las futuras generaciones”, concluyó.