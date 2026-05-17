Chaco Juega 2026: se vivió la jornada deportiva en Misión Nueva Pompeya

El Instituto del Deporte Chaqueño llevó adelante en Misión Nueva Pompeya el lanzamiento oficial del programa provincial «Chaco Juega 2026», acompañado de una jornada de capacitación destinada a referentes deportivos de distintas localidades de El Impenetrable.

La actividad se desarrolló en el Polideportivo Municipal y contó con la recepción del intendente comunal, Vicente González. En representación del Instituto del Deporte estuvieron presentes el vicepresidente, profesor Gabriel Pellegrini, junto a los disertantes Darío Gómez y Roly Abreliano, quienes encabezaron las capacitaciones y brindaron detalles sobre el desarrollo del programa provincial.

Durante la jornada acompañaron también autoridades educativas y deportivas, entre ellas el anfitrión profesor Enrique Lucas, la directora del CEF, profesora Vanesa Cinat, además de representantes de las localidades de Wichí, El Sauzal y El Sauzalito.

En el encuentro se abordaron aspectos vinculados a las disciplinas deportivas, categorías, edades y calendario de competencia de las tres modalidades del programa: convencionales, adaptados y adultos mayores.

Asimismo, se informó que los interesados en participar de «Chaco Juega 2026» deberán inscribirse a través de los referentes deportivos de cada localidad.

El programa provincial continuará recorriendo distintos puntos del territorio chaqueño con el objetivo de fortalecer el deporte, la inclusión y la participación comunitaria en toda la provincia.