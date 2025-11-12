Comenzó el pago de las Becas Progresar: el cronograma completo

179589w850h477c.jpg

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó este miércoles 12 el calendario de pagos de noviembre 2025 de las Becas Progresar.

La acreditación de la octava cuota del beneficio dependiente del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, mostrará un cronograma de liquidación según la terminación del DNI.

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de noviembre

