Suspendieron un evento musical con una banda por falta de autorización

Este domingo por la mañana, efectivos del Departamento Infantería fueron comisionados hasta un domicilio en avenida Chaco, a solicitud de la Comisaría Séptima Metropolitana, con el objetivo de colaborar con personal de la Dirección de Control Acústico Ambiental.

Una vez en el lugar, los uniformados acompañaron el procedimiento llevado adelante por inspectores municipales, quienes verificaron que dentro de la vivienda se desarrollaba un evento musical con la participación de una banda.

Posteriormente, se dialogó con los integrantes del grupo musical y con la propietaria del inmueble, procediéndose al labrado de un acta de infracción por la falta de autorización correspondiente para la realización del evento.

Finalmente, se dispuso la finalización de la actividad y el retiro de los concurrentes, quienes abandonaron el lugar de manera ordenada y pacífica.