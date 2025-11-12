Este jueves serán los alegatos finales en el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski

184584w850h505c.jpg

El juicio por jurados por la muerte de Cecilia Strzyzowski continuará este jueves con los alegatos finales, en los que las partes repasarán sus teorías del caso, a partir de la instancia previa, y expresarán al jurado qué tipo de veredicto consideran que deben arribar.

Esta etapa será transmitida en vivo a través de: https://www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco4690.

Durante la decimosegunda audiencia en la 22632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio», declararon los dos últimos testigos ofrecidos por la defensa: el policía José Díaz y el perito Rubén Garat.

De esta manera, hubo 49 declaraciones en la etapa de producción de la prueba: 29 de la acusación y 20 de las defensas.

Luego cinco imputados declararon ante el jurado. Fueron: Emerenciano Sena, Fabiana González, Griselda Reinoso, Gustavo Melgarejo y Marcela Acuña.

Los alegatos de clausura, instrucciones finales y veredicto serán transmitidos en vivo y abierto a través del canal de Youtube de Juicios por Jurados. Las emisiones quedarán publicadas y estarán disponibles para visualizaciones posteriores.

Más Noticias

184580w850h482c.jpg

Fuerte testimonio de Marcela Acuña en el juicio: «Me acusaron de asesina, pero jamás dañaría a una persona»

184568w850h474c.jpg

Emerenciano Sena declaró en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: «Yo no cometí ningún delito»

184572w850h485c.jpg

Fabiana González rompió en llanto al declarar: «Hace dos años y medio me culpan de algo que no hice»

Te pueden interesar

184582w790h485c.jpg

Zdero fortaleció vínculos para el Chaco en España y Portugal

184584w850h505c.jpg

Este jueves serán los alegatos finales en el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski

9357w850h478c.jpg

Tres de tres: Villa San Martín ganó en casa y ahora sale de gira

9360w850h478c.jpg

Apareció la camiseta que Boca envió al cielo en homenaje a Russo

184578w850h471c.jpg

Detuvieron a un hombre por tratar de apuñalar a su esposa en una iglesia