Este jueves serán los alegatos finales en el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski

El juicio por jurados por la muerte de Cecilia Strzyzowski continuará este jueves con los alegatos finales, en los que las partes repasarán sus teorías del caso, a partir de la instancia previa, y expresarán al jurado qué tipo de veredicto consideran que deben arribar.

Esta etapa será transmitida en vivo a través de: https://www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco4690.

Durante la decimosegunda audiencia en la 22632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio», declararon los dos últimos testigos ofrecidos por la defensa: el policía José Díaz y el perito Rubén Garat.

De esta manera, hubo 49 declaraciones en la etapa de producción de la prueba: 29 de la acusación y 20 de las defensas.

Luego cinco imputados declararon ante el jurado. Fueron: Emerenciano Sena, Fabiana González, Griselda Reinoso, Gustavo Melgarejo y Marcela Acuña.

Los alegatos de clausura, instrucciones finales y veredicto serán transmitidos en vivo y abierto a través del canal de Youtube de Juicios por Jurados. Las emisiones quedarán publicadas y estarán disponibles para visualizaciones posteriores.