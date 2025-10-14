Zdero, duro contra el kirchnerismo: «Sometieron a los chaqueños y se enriquecieron a costa de los más humildes»

Los candidatos a senadores y diputados nacionales de la lista 503, color violeta, estuvieron este lunes en la localidad de San Bernardo, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Durante la jornada, presentaron las propuestas que llevarán al Congreso nacional .

El gobernador Leandro Zdero acompañó a los candidatos y señaló: «Esta elección va a significar ratificar el rumbo como lo hicimos el 11 de mayo en los comicios provinciales. Necesitamos que los chaqueños se comprometan y no permitan que otros decidan por nosotros».

Crriticó duramente al kirchnerismo, al expresar que «sometieron a los chaqueños y los hacían depender de intermediarios políticos, se enriquecieron a costa de los más humildes y limitaron el progreso de la provincia. Nosotros pusimos fin a esa mafia y demostramos que se puede gobernar con honestidad y eficacia».

Por otro lado, mencionó algunas de las políticas de la gestión actual. «Recuperamos programas de asistencia para los productores, apoyamos a 480 familias con recursos y capacitaciones, y logramos atraer inversiones que generan empleo genuino en el norte y sudeste de la provincia», afirmó.

«El 26 de octubre no podemos dejar que otros decidan por nosotros. Hay que ir a votar, defender el proyecto de transformación que iniciamos y seguir construyendo un Chaco fuerte y con oportunidades», concluyó Zdero.

Por su parte, la vicegobernadora y candidata a senadora, Silvana Schneider, mencionó: «Este 26 de octubre tenemos la gran responsabilidad de ir a votar y elegir por el Chaco de oportunidades, que no vuelvan la impunidad ni la corrupción. No podemos permitir que vuelvan los que sometían a nuestras familias a la pobreza y al control político. Tenemos que seguir fortaleciendo la educación, la seguridad y el desarrollo productivo para que cada chaqueño tenga posibilidades reales de progreso».

El candidato a diputado nacional, Guillermo Agüero, instó a ratificar el rumbo iniciado de la mano del gobernador. «Nuestro pacto es con los chaqueños, con los que trabajan, estudian, emprenden, con los que quieren un mejor futuro. Entendemos que sin orden no hay desarrollo y sin desarrollo no hay futuro», dijo, y añadió: «El 26 de octubre vamos a enterrar definitivamente el pasado para consolidar un Chaco con oportunidades, educación y crecimiento para todos».