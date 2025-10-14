Claudia Panzardi: “Queremos representar al Chaco con la frente en alto, no ser levantamanos de nadie”

La candidata a diputada nacional por la lista 502 “Vamos Chaco” (color verde), Claudia Panzardi, realizó una intensa recorrida por distintas localidades chaqueñas en el tramo final de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre, donde el frente que integra junto a Eduardo Aguilar, Marina Silva, «Lalo» Dhalgren, Enrique Caceres entre otros y aspira a obtener representación en el Congreso Nacional.

Durante una entrevista en vivo, Panzardi repasó su experiencia de gestión, sus propuestas y respondió con firmeza a las críticas que surgieron en los últimos días. “Vengo de todos lados, del área metropolitana, del sudoeste, del impenetrable. Vamos hacia las elecciones con la esperanza de que el Chaco tenga verdaderos representantes en el Congreso”, sostuvo.

Gestión en Laguna Blanca y diferencias con otros municipios

La exintendenta de Laguna Blanca reivindicó la administración ordenada de su municipio y se diferenció de otras intendencias. “Nuestro municipio no solventa campañas políticas. Administramos con responsabilidad y logramos erradicar los basurales hace muchos años, trabajando con la comunidad. Laguna Blanca es una zona hermosa para vivir”, afirmó.

Asimismo, remarcó la deuda que el Gobierno provincial mantiene con Laguna Blanca. “Nos deben más de 120 millones de pesos por obras y programas conveniados en 2023. Mientras a otros municipios les giran millones, nosotros no recibimos un solo peso en lo que va del año”, denunció.

Ataques políticos y defensa personal

Panzardi también se refirió a los ataques que recibió en redes y en sectores vinculados al peronismo. “He ganado todas las elecciones en mi pueblo con más del 80% de los votos. Es injusto que sectores del mismo espacio al que pertenecí por tantos años recurran a la difamación. No tengo causas judiciales, no tengo prontuario y eso parece molestar a muchos”, dijo.

En esa línea, apuntó contra el exgobernador Jorge Capitanich y algunos sectores internos del justicialismo: “Decir la verdad no es hablar mal. Decir que manejan el partido desde Buenos Aires y que no dejan opinar a las mujeres, es describir una realidad. Me fui de ese espacio porque no soportaba más el destrato y la soberbia”.

Propuesta y mensaje final

De cara al 26 de octubre, Panzardi llamó a votar por la lista verde, identificada con los colores del Chaco. “El verde representa nuestros montes, nuestro medio ambiente y la esperanza. Los chaqueños merecemos legisladores con trayectoria limpia, sin prontuarios, que defiendan a la provincia y no sean levantamanos de ningún poder, somo sla lista que buscara una salida al flagelo de las adicciones de nuestros jovenes y al dialogo regional interpartidario, para buscar soluciones al norte postergado”, remarcó.

Por último, aseguró que el frente Vamos Chaco, junto a Eduardo Aguilar, busca “representar al Chaco con dignidad” en el Congreso Nacional. “Tenemos la frente en alto y muchos proyectos. Queremos un país donde las provincias del norte dejen de ser furgón de cola y donde se legisle pensando en la gente, no en la impunidad de unos pocos”, concluyó.