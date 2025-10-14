La EES N° 125 “Ricardo Sulte” celebró el 12° Encuentro de Teatro, Canto y Baile en Colonia El Ñandubay

561570524_18154113814394301_4636567104086649650_n

     Con una destacada participación de estudiantes y docentes, la Escuela de Educación Secundaria N° 125 “Ricardo Sulte” de Colonia El Ñandubay llevó adelante con gran éxito el 12° Encuentro de Teatro, Canto y Baile, una jornada que se consolida año tras año como espacio de integración, expresión y fortalecimiento cultural en la comunidad.

El evento reunió a distintas instituciones educativas de la zona, promoviendo el compañerismo, la creatividad y la revalorización de las tradiciones locales.

Acompañaron la actividad el secretario de Gobierno, Economía y Finanzas, Diego Calderón, y el secretario de Ordenamiento Territorial, Gustavo Barberi, quienes destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas que fomentan el arte y la participación juvenil.

Desde la organización, expresaron su agradecimiento a toda la comunidad educativa por el compromiso y la continuidad de un encuentro que “mantiene viva la identidad cultural y el orgullo local”.

 

