Colonia Popular impulsó un encuentro juvenil para abordar la salud mental y prevenir violencias

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La Municipalidad de Colonia Popular llevó adelante un nuevo encuentro de adolescentes en Puerto Bastiani, con el objetivo de promover la salud mental y generar espacios de diálogo y contención para jóvenes de la comunidad.

La actividad se realizó el lunes 4 de mayo y estuvo coordinada por el licenciado en Psicología Guido Ojeda, quien propuso una charla centrada en problemáticas actuales que atraviesan a la adolescencia.

Durante la jornada se abordaron temas como el bullying, las distintas formas de violencia y situaciones que generan preocupación, como las amenazas de tiroteos difundidas a través de redes sociales. En este marco, se remarcó que este tipo de acciones constituyen ciberdelitos y no deben tomarse como una broma, debido a las consecuencias legales y el impacto social que pueden provocar.

Si bien en un primer momento costó generar participación, con el desarrollo del encuentro los adolescentes comenzaron a involucrarse, compartiendo experiencias, opiniones y reflexiones en un espacio pensado para la escucha y el acompañamiento.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas, orientadas a brindar herramientas y contención, fundamentales para el bienestar y el desarrollo integral de los jóvenes.

Internacionales

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