Makallé refuerza controles por animales sueltos y pide mayor responsabilidad a los vecinos

La Municipalidad de Makallé informó que, según datos aportados por la Policía, se registra un incremento en las denuncias por la presencia de animales sueltos en la vía pública, especialmente equinos.

Ante esta situación, desde el municipio señalaron que ya se realizaron operativos con el correspondiente secuestro de caballos que deambulaban sin control, como medida para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Asimismo, indicaron que también se recibieron numerosas quejas por perros y gatos que circulan sin el debido cuidado de sus propietarios, lo que representa un riesgo tanto para los vecinos como para los propios animales.

En este contexto, las autoridades solicitaron a la comunidad asumir un mayor compromiso y responsabilidad en el cuidado de sus mascotas, evitando que deambulen libremente en la vía pública.

Además, remarcaron la importancia de la castración como una herramienta clave para prevenir la sobrepoblación y el abandono.

Finalmente, desde el municipio apelaron a la colaboración de todos los vecinos para construir una convivencia más segura, ordenada y respetuosa, promoviendo el cuidado integral de la comunidad y de los animales.