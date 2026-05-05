Juraron juezas suplentes civiles y comerciales y fiscal provisorio antidrogas

Durante una ceremonia realizada en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco juraron: Guillermo Mendoza como fiscal provisorio de la Fiscalía de Investigación Antidrogas Nº 2; María Soledad Serrano en el cargo de jueza suplente del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 y Sonia Elisabeth Gómez Rellan como jueza suplente del Juzgado del Trabajo Nº 1; todos para la ciudad de Resistencia.

El acto fue encabezado por el presidente del STJ, Enrique Varela, acompañado por sus pares: Iride Isabel María Grillo, Alberto Mario Modi, Víctor del Río y Emilia Valle; el procurador general Jorge Canteros y la defensora general, Alicia Alcalá.

También asistieron: el procurador adjunto Miguel Fonteina; el fiscal de Estado, Alejandro Herlein; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Fabiana Bardiani; el presidente del Colegio de la Abogacía de Resistencia, Miguel Vigier, la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Resistencia, María del Carmen Zalazar; miembros del Consejo de la Magistratura y Jurado de enjuiciamiento, integrantes del Poder Judicial, familiares, amigos y público en general.