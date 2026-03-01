Zdero: «Ahorrar no es recortar futuro, es reasignar recursos hacia donde importan»

Este domingo, el Gobernador abrió el 58.° período de sesiones legislativas en la provincia del Chaco, con un amplio discurso que se paseó por diferentes sectores, recordó la gestión anterior y miró el porvenir con el Gobierno nacional.

En esto, el mandatario volvió a poner el foco sobre la situación económica y entre sus primeras palabras subrayó que «no se puede pedir el esfuerzo al ciudadano y mantener los privilegios de la política». Seguido a este inicio, reafirmó la austeridad asegurando que «ahorrar no es recortar futuro, es reasignar fondos donde verdaderamente importan».

Sobre esa misma línea económica, detalló que se pagaron más de 200 millones de dólares de una deuda tomada por el último gobierno de Capitanich y que se está avanzando en negociaciones para refinanciar las próximas cuatro cuotas que debe desembolsar el Ejecutivo chaqueño. «Esto es solo un recuerdo para los desmemoriados que parecen no asumir el endeudamiento que dejaron», disparó contra la oposición presente en el recinto.

La salida del plano de deudas la hizo sobre las propias obras que se ejecutan sobre el propio territorio. Mencionó las rutas 6, 30 y 48, que conectarán varias localidades del interior y que fortalecerán el traslado de productos agrícolas. En lo que respecta a Resistencia, hizo hincapié en la avenida Malvinas Argentinas y Soberanía Nacional, que será reacondicionada de punta a punta y volverá a utilizarse como un ingreso y egreso directo de la capital.

El segundo acueducto fue incluido en el discurso del gobernador, que informó un avance del 27% en la vía que llevará agua potable a gran parte del interior. Anticipó una gestión ante el gobierno nacional para la intervención de las rutas 16 y 11, de importancia mayor para la provincia, y cuyos sobres de licitación tienen fecha de apertura para el 18 de mayo.

En sus líneas no olvidó otra de las problemáticas que surgen entre el interior profundo y la capital lejana y recordó que se creará el ala pediátrica del Hospital 4 de Junio, en Sáenz Peña, el mismo que recibe una gran cantidad de pacientes de alta complejidad. Seis millones y medio de dólares será el presupuesto que saldrá desde Casa de Gobierno para fortalecer esa parte del sistema de salud. Además, se sumarán las licitaciones del área de salud mental del propio hospital saenzpeñense y del Hospital Perrando, aunque esta última fue reconstruida hace no mucho tiempo.

Zdero hizo una valoración sobre la operatividad del Puerto de Barranqueras, al que calificó como abandonado antes de su mandato y por el cual ya pasaron más de 86 mil toneladas de mercaderías autóctonas, como carbón, cuero, madera, algodón, miel y aceite.

Para el cierre, dejó lo que a educación se refiere y aseguró que los alumnos de primer grado saldrán de las aulas con la capacidad de leer 36 palabras por minuto, superando el récord anterior que apenas se estableció en 16. Para fortalecer esto, el gobierno provincial repartió más de 200 mil cuadernillos del programa «Aprendo Leyendo» y al menos 300 mil libros entre docentes y alumnos, garantizando el acceso a todos los partícipes entre primero y tercer grado.

Y en medio de la batalla con los docentes por la falta de aumentos y el malestar de ese sector, anticipó que enviarán un proyecto de ley para que la representación gremial sea un derecho a través de una licencia sin goce de haberes, considerando que las licencias de docentes-gremialistas, no deben ser pagadas por los chaqueños.