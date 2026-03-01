Zdero: «Las licencias gremiales no deben ser pagadas por todos los chaqueños»

El gobernador anunció que enviará un proyecto de ley para que la representación sindical se ejerza a través de licencias sin goce de haberes. Lo planteó en el tramo educativo de su discurso ante la Legislatura.

En el marco de la apertura del 58° período de sesiones ordinarias, el gobernador Leandro Zdero adelantó que impulsará una reforma vinculada a las licencias gremiales, tanto en el ámbito docente como en otros sectores del Estado.

«Estaremos enviando un proyecto de Ley para que, tanto para gremios docentes como para gremios de otros sectores, la representación gremial sea un derecho para los trabajadores, pero a través de una licencia sin goce de haberes», afirmó el mandatario ante los legisladores.

En esa línea, fue categórico al sostener que «las licencias gremiales no deben ser pagadas por todos los chaqueños» , marcando una postura que impacta de lleno en el esquema actual de representación sindical dentro del sistema educativo provincial.

Las declaraciones se dieron en el tramo del discurso dedicado a Educación, donde previamente el gobernador destacó mejoras en los indicadores de alfabetización, la entrega de más de 220.000 cuadernillos del programa «Aprendo Leyendo» y 300.000 libros, además de la regularización de cargos docentes y la instalación de antenas satelitales en escuelas rurales.