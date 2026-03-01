Sáenz Peña celebró sus 114 años con una multitud al ritmo de Los Nocheros

Presidencia Roque Sáenz Peña recibió sus 114 años con un multitudinario festejo en el Mural del Centenario , donde familias enteras se acercaron para compartir una velada marcada por la música, la emoción y el tradicional saludo a la ciudad a la medianoche.

El evento comenzó con presentaciones artísticas locales, entre ellas la Escuela de Danzas de Casa de Cultura y la actuación de Los Puntah. Sin embargo, el momento más esperado llegó con la presentación de Los Nocheros , una de las bandas históricas y más reconocidas del folklore argentino, que convocó a miles de personas y se convirtió en el eje central de la celebración. El grupo repasó sus clásicos y generó uno de los picos de mayor entusiasmo de la noche.

A las 00, la Banda Municipal de Música «Fortunato Felcher» interpretó el tradicional «Feliz Cumpleaños», mientras el cielo se iluminaba con un show de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro, marcando el instante más simbólico del aniversario.

En la oportunidad, el intendente Bruno Cipolini agradeció la presencia de los vecinos y expresó: «Como en cada aniversario, a cada saenzpeñense les digo: estemos orgullosos de la ciudad que tenemos y transmítanselo a los más jóvenes; no nos vamos a equivocar. ¡Feliz aniversario Sáenz Peña!».

Las actividades continuarán este domingo 1 de marzo con los actos protocolares, que incluyen el izamiento de banderas en Plaza San Martín, la misa de acción de gracias y el acto central con desfile en calles 12 y 7.

Cronograma del 1 de marzo

08:00 h Acto de Izamiento de Banderas Plaza San Martín

09:00 h Izamiento de Bandera de la Ciudad Intersección RN N°95 y RN N°16

09:30 hs Misa de Acción de Gracias

18:45 h Acto Arrío de Bandera Pabellón Nacional

19:00 h Acto Central y Desfile. Calles 12 y 7