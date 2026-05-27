Rewilding registró un nuevo ejemplar de yaguareté en El Impenetrable

Rewilding Argentina confirmó el registro de un nuevo yaguareté macho silvestre en la zona del Parque Nacional El Impenetrable, un hecho considerado clave para el proceso de recuperación de la especie en el monte chaqueño.

El ejemplar fue detectado inicialmente a través de cámaras trampa instaladas cerca de los recintos utilizados en el proyecto de suplementación poblacional. Posteriormente, el equipo de conservación logró capturarlo de forma controlada para colocarle un collar GPS que permitirá monitorear sus movimientos y estudiar su comportamiento dentro del ecosistema.

Desde la organización destacaron que este nuevo registro representa un avance importante para la conservación del yaguareté en el Gran Chaco argentino, una región donde durante años los machos aparecían de manera aislada y luego desaparecían sin dejar rastros.

El guardaparque Matías Almeida señaló que la presencia de machos silvestres en sectores cercanos al río Bermejo genera nuevas expectativas para la especie, especialmente por la posibilidad de reproducción en libertad.

Una de las estrategias centrales del proyecto consiste en la liberación de hembras para favorecer el establecimiento de poblaciones estables en la región. Según explicaron desde Rewilding Argentina, la presencia de nuevas hembras comenzó a generar condiciones favorables para el regreso de más ejemplares machos al territorio.

Los primeros resultados positivos ya se habían observado en 2025, cuando se registraron los primeros cachorros nacidos en libertad después de más de 35 años en la región.

El nuevo yaguareté se suma así a la población que actualmente habita el monte chaqueño y aporta información fundamental sobre desplazamientos, comportamiento y posibilidades de reproducción de una especie considerada esencial para el equilibrio natural de los ecosistemas.

Desde el proyecto remarcaron además que el Parque Nacional El Impenetrable ofrece condiciones estratégicas para la conservación del yaguareté y destacaron la importancia de sostener políticas de restauración ambiental, monitoreo y protección de la biodiversidad en el norte argentino.