Finalizaron trabajos de enripiado en el barrio 444 Viviendas de Fontana

La Municipalidad de Fontana informó la finalización de los trabajos de enripiado en el barrio 444 Viviendas, completando las mejoras sobre la calle Buenos Aires, en el tramo comprendido entre avenida Marconi y calle 1° de Mayo.

La obra consistió en la colocación de 110 metros lineales de ripio, equivalentes a 55 toneladas de material, alcanzando así un total de 110 toneladas proyectadas para dejar completamente transitable ese sector de la ciudad.

Desde el municipio señalaron que los trabajos se ejecutaron en etapas y que en días anteriores ya se había avanzado parcialmente sobre el tramo intervenido.

Asimismo, destacaron que la obra fue posible gracias al acompañamiento de la Dirección de Vialidad Provincial y a las gestiones realizadas por el intendente Fernando Cuadra.

Las autoridades municipales también expresaron su agradecimiento al Gobierno provincial por el apoyo brindado para concretar mejoras en la infraestructura vial urbana, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos de Fontana.

Con estas intervenciones, el municipio continúa desarrollando obras destinadas al mantenimiento y mejoramiento de calles en distintos barrios de la ciudad.