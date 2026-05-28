Margarita Belén impulsa un programa municipal para abordar consumos problemáticos

Autoridades del Municipio de Margarita Belén avanzan en la implementación de un Programa de Contención Municipal destinado a acompañar a personas y familias que atraviesan situaciones vinculadas a consumos problemáticos, salud mental y otras problemáticas sociales.

En ese marco, la presidenta del Concejo, María de los Ángeles Fretes, junto al concejal Sergio Machuca, mantuvieron una reunión de trabajo con Milena Pérez, directora de RED INTEGRAL, psicóloga social, socio terapeuta en adicciones y especialista en auxilios psicológicos.

Durante el encuentro se abordaron distintas estrategias orientadas a fortalecer las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento comunitario, con el objetivo de brindar respuestas integrales a las problemáticas sociales que afectan a distintos sectores de la población.

Asimismo, se confirmó el inicio de capacitaciones destinadas a operadores y profesionales que integrarán el equipo de trabajo del programa. Las jornadas formativas se desarrollarán en el Centro Integrador Municipal (CIM) e incluirán contenidos vinculados a prevención, intervención en crisis y contención emocional.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar promoviendo acciones concretas en materia de salud mental y asistencia social, apostando al trabajo articulado y al fortalecimiento de espacios de acompañamiento para la comunidad.

Las autoridades señalaron además que el programa buscará generar herramientas de contención y prevención, priorizando el abordaje integral y el acompañamiento cercano a las familias de Margarita Belén.