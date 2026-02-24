Vuelve a aumentar el peaje en el puente Belgrano y Makallé

Vialidad Nacional estableció el nuevo esquema de tarifas para los tramos I al X operados por la empresa concesionaria Corredores Viales, que entrará en vigencia desde este jueves 26 de febrero a las 0.

En lo que respecta al Chaco, la medida tendrá impacto en las estaciones de peajes de la ruta 16, en el Puente General Belgrano y Makallé, donde la categoría inicial, esto es autos y camionetas, pagarán 1500 pesos.

Las nuevas tarifas alcanzan a las estaciones de peaje emplazadas en los tramos del I al X de Corredores Viales S.A., entre los cuales se encuentra la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires – Rosario y Rosario – Córdoba, incluyendo distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.

El organismo nacional informó que el incremento se da luego del desarrollo de las instancias de participación que se realizaron desde el 14 de enero de 2026, que, a la vez, incluyó un período de contribución on line se extendió hasta el 5 de febrero, inclusive.

Dentro de ese lapso, los interesados pudieron interiorizarse sobre los detalles del proyecto, visualizar el cuadro tarifario propuesto, despejar dudas y efectuar presentaciones formales.

Es el segundo aumento implementado por la concesionaria en los últimos dos meses. El 27 de diciembre del 2025, el costo de cruzar del Chaco hacia Corrientes en auto pasó de 1000 a 1300 pesos y ahora este valor llegará a 1500 pesos, esto es un 50% más.

NUEVOS VALORES

A partir del jueves, los nuevos valores por categoría serán:

Categoría 1: $1.500, correspondiente a vehículos livianos de 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura (autos, pick-ups, utilitarios, camionetas sin remolque).

Categoría 2: $3.000, vehículos de 2 ejes y más de 2,10 metros de altura (combies, minibuses, utilitarios altos).

Categoría 3: $4.500, vehículos de 3 ejes (camiones o buses pequeños).

Categoría 4: $6.000, vehículos de 4 ejes (camiones medianos, ómnibus de larga distancia de 2 ejes traseros).

Categoría 5: $7.500, vehículos de 5 o más ejes (camiones pesados con acoplado o semirremolque).

Desde Vialidad Nacional se alienta el uso del sistema TelePASE que permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios.