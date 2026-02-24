Capturan a un tercer sospechoso por robo y privación de libertad a un hombre

Luego de meses de tareas de inteligencia y seguimiento, efectivos de la División Delitos contra la Propiedad, lograron la detención de un joven de 21 años, vinculado a un hecho ocurrido en diciembre pasado.

El procedimiento tuvo lugar este lunes por la noche, en la intersección de las calles Ayacucho y López y Planes.

La causa se remonta al 3 de diciembre de 2025, cuando un ciudadano denunció haber sido interceptado en la Ruta Nacional 16 (kilómetro 19). En esa oportunidad, los autores le sustrajeron pertenencias y una suma de 8 millones de pesos mediante transferencia bancaria.

PROGRESO DE LA CAUSA

La investigación ya había permitido la detención de otras dos personas:

Una mujer, identificada como la receptora de la transferencia de dinero.

Un hombre, a quien se le secuestraron vales de combustible que habían sido denunciados como sustraídos por el damnificado.

DETALLES DE LA DEMORA

Mediante el uso de recursos tecnológicos y vigilancia discreta, los agentes identificaron al tercer implicado circulando en una motocicleta de gran cilindrada.

Al ser interceptado, el sujeto intentó eludir el control policial, pero fue rápidamente demorado por el personal de civil. Un acompañante que intentó interferir en el operativo fue notificado de una infracción al Código de Faltas en libertad.

Por disposición de la Fiscalía Nº 14, el investigado fue notificado de su aprehensión en la causa caratulada como «Supuesto robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad». Tras ser examinado por el Departamento de Medicina Legal, quedó a disposición de la Justicia.