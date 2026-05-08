El Hospital de Fontana adquirió equipamiento de última generación

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero encabezó la entrega de nuevos equipamientos médicos al Hospital «Luis Fleitas» de Fontana, acompañado por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el intendente Fernando Cuadra y la directora Karina Martínez. La incorporación de más tecnología apunta a fortalecer la capacidad de atención y ampliar el acceso de la comunidad a servicios esenciales de salud.

Equipamiento para el Hospital de Fontana.

Durante la actividad, Zdero destacó la importancia de continuar fortaleciendo el sistema sanitario provincial mediante la incorporación de tecnología y herramientas que permitan mejorar la calidad de atención. «Seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud con equipamiento de alta calidad que viene acompañado de un proceso de modernización y digitalización para avanzar hacia una atención más eficiente», expresó.

Equipamiento para el Hospital de Fontana.

Asimismo, valoró el trabajo que viene realizando el Hospital «Luis Fleitas», especialmente en las áreas vinculadas al cuidado de la salud de la mujer y los controles preventivos. «Es extraordinario el avance que viene teniendo este hospital. Estos equipamientos permiten mejorar el sistema sanitario, atender más pacientes, reducir tiempos y brindar una atención mucho más eficiente», sostuvo el mandatario.

Equipamiento para el Hospital de Fontana.

Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, señaló que la incorporación del equipo de Rayos X forma parte de una planificación estratégica destinada a fortalecer la red sanitaria provincial y descentralizar la atención de los hospitales de mayor complejidad. «Fontana tiene una población muy importante y necesita contar con más respuestas sanitarias cerca de la casa de la gente. Estamos trabajando para descongestionar los hospitales de mayor complejidad y acercar soluciones a cada comunidad», afirmó.

Equipamiento para el Hospital de Fontana.

Además, adelantó que próximamente el hospital también incorporará nuevo equipamiento de laboratorio para ampliar su capacidad de resolución sanitaria.

Rodríguez también remarcó que el Gobierno provincial viene desarrollando un amplio plan de fortalecimiento hospitalario en distintos puntos del Chaco, mediante la entrega de tecnología para quirófanos, radiología, prevención del cáncer de cuello uterino y camas hospitalarias.