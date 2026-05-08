Más de 15 árboles cayeron en Castelli tras las intensas lluvias y el municipio trabaja en su remoción

La Municipalidad Juan José Castelli informó que las intensas precipitaciones registradas en los últimos días provocaron la caída de más de 15 árboles de gran porte en distintos sectores de la ciudad.

Según detallaron desde el municipio, la acumulación de humedad en el suelo, sumada a las lluvias y ráfagas de viento, ocasionó que numerosos ejemplares cedieran desde sus raíces y terminaran desplomándose sobre calles, veredas e incluso viviendas.

La situación generó daños materiales en algunas mamposterías y complicaciones en la circulación vehicular debido a la obstrucción de distintas arterias urbanas.

Ante este panorama, personal del área de Ambiente inició desde las primeras horas de la jornada un operativo intensivo de remoción para despejar calles y garantizar la seguridad de los vecinos.

“Si bien es cierto que la lluvia y el viento favorecieron la caída de estos enormes ejemplares, hoy debemos avanzar rápidamente con su retiro”, expresó Daniel Nuske, responsable operativo de las tareas.

Los trabajos se realizan con motosierras y maquinaria pesada, con el objetivo de retirar los árboles caídos y normalizar progresivamente la circulación en las zonas afectadas por el temporal.

Desde la comuna recomendaron además circular con precaución y evitar transitar por sectores donde continúan las tareas de limpieza y despeje.