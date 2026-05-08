Margarita Belén celebra sus 136 años con acto central, desfile y festival

Margarita Belén se prepara para vivir una de sus fechas más significativas. Este sábado 9 de mayo, el Municipio celebrará su 136° aniversario con un programa que combinará el acto institucional, el tradicional desfile y un festival para toda la familia.

La jornada comenzará a las 18 con la presentación de autoridades y el desarrollo del acto protocolar, que incluirá el ingreso de las banderas de ceremonia, la entonación del Himno Nacional Argentino y de la Canción Oficial del Chaco, además de una invocación religiosa.

En ese marco, el intendente Javier Martínez brindará su discurso, donde se espera un repaso por la actualidad de la gestión y los principales desafíos de la comunidad. También habrá números alusivos preparados para la ocasión.

Uno de los momentos más convocantes llegará a las 19 con el desfile cívico, en el que participarán instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agrupaciones locales y distintos actores de la vida social de Margarita Belén. El cierre estará marcado por el festival previsto para las 20, con propuestas artísticas y musicales pensadas para que vecinos y visitantes compartan una celebración popular.

Maratón «Conociendo a mi pueblo»

Uno de los eventos destacados de la jornada será la cuarta edición de la maratón «Conociendo a mi pueblo», organizada por el Municipio como parte de los festejos aniversarios. La actividad deportiva comenzará a las 8.30 y contará con distintas modalidades y distancias: 18 kilómetros para ciclistas, 7 kilómetros para corredores y 3 kilómetros para caminantes y acompañantes.

Desde el Municipio destacaron la importancia de la fecha como punto de encuentro para la comunidad. «Celebremos juntos nuestro 136º aniversario» es la consigna que acompaña la convocatoria, en una jornada que busca reafirmar la identidad local y fortalecer los lazos entre los habitantes.