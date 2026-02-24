Corzuela realizó una nueva capacitación en seguridad vial y primeros auxilios

La Municipalidad de Corzuela llevó adelante la segunda capacitación en normas de seguridad vial y primeros auxilios destinada a inspectores de Tránsito municipal.

La jornada se desarrolló con la participación de operadores de la Policía Caminera del Chaco y personal paramédico, con el objetivo de fortalecer la formación tanto de los agentes recientemente incorporados como de aquellos con mayor trayectoria en funciones.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de talleres busca perfeccionar las capacidades operativas del personal, promoviendo la actualización de conocimientos en materia de seguridad, normativas vigentes y procedimientos de actuación ante emergencias.

Asimismo, destacaron el trabajo conjunto y la colaboración de Rubén Kunsli y su equipo, quienes compartieron nuevas técnicas, resoluciones y herramientas fundamentales para el desempeño de las tareas en la vía pública.

Estas acciones forman parte de las políticas orientadas a mejorar la prevención y la seguridad vial en la comunidad.