Visita de jerarquía en Corrientes: Gabriel Batistuta acompañó a Boca Unidos

Gabriel Omar Batistuta, el «Batigol» o simplemente el «Bati», es considerado uno de los mejores delanteros argentinos de la historia, marcando una época dentro del fútbol mundial. Su presencia en Corrientes marcó un gran revuelo entre fanáticos, luego de presenciar un amistoso correntino.

El histórico goleador de la Selección Argentina, visitó el predio Leoncio Benítez donde se disputaba un partido entre el aurirojo y Sarmiento de Resistencia. Cabe destacar que Lucas Batistuta, su hijo, se encuentra al frente de la dirección técnica.

Tras el partido, Batistuto posó junto a los muchachos de Boca Unidos retratando el histórico momento y la visita de apoyo.

La Selección Argentina, gloria y momentos memorables

Con la Selección Argentina, Batistuta vivió momentos inolvidables, destacándose como uno de los goleadores más importantes de su historia. Fue parte fundamental de la Albiceleste en tres Mundiales consecutivos: 1994, 1998 y 2002.

En Estados Unidos 1994, Batistuta fue el máximo goleador de la Selección, con 4 goles. También participó en Francia 1998, donde marcó goles fundamentales y ayudó a Argentina a llegar a los cuartos de final.

Además de sus buenas actuaciones en los Mundiales, Batigol fue clave en la Copa América 1991 y la Copa América 1993, siendo campeón de ambas ediciones. «Quiero que me recuerden como uno que dio todo, que no me guardé nada», declaraba años más tarde sobre su paso por la Albiceleste.