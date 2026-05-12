Investigan la muerte de un hombre hallado en la zona ribereña del Río Paraná

La Secretaría de Seguridad Pública, Vial y Ambiental informó sobre un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría de Puerto Vilelas tras el hallazgo de una persona sin vida en la zona ribereña del Río Paraná.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:50 en el paraje “Las Tres Bocas”, a la altura del kilómetro 1196 del río, donde intervino personal de la División Patrulla Fluvial junto a efectivos de Prefectura Naval Argentina.

En el lugar se constató el fallecimiento de un hombre de 40 años, identificado con las iniciales M. E. C.

Por disposición del Equipo Fiscal N°13, se realizaron las actuaciones legales y periciales correspondientes. Personal del Gabinete Científico llevó adelante las tareas de peritaje en el área y el examen del cuerpo, mientras que el médico policial diagnosticó inicialmente “muerte a determinar”.

Posteriormente, efectivos de la División Bomberos trasladaron el cuerpo al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), donde se realizará la autopsia correspondiente para establecer las causas del deceso.

Además, personal policial tomó declaraciones testimoniales a personas presentes en el lugar, quienes aportaron información vinculada al hecho. Finalizadas las diligencias, la embarcación involucrada fue entregada a su propietario por orden judicial.

Desde la fuerza indicaron que continúan trabajando en el esclarecimiento del caso.