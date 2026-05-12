UCR Chaco confirmó los nombres de Lista Blanca de unidad para renovar autoridades
La UCR Chaco confirmó la Lista Blanca, la lista de unidad tanto a nivel provincial y bacional para la renovación de autoridades partidarias correspondiente al período 2026-2028. Previamente, desde la sede de Lopez y Planes, se confirmó que Hugo Maldonado será el presidente.
La oficialización de boletas está prevista para el 26 de mayo y la proclamación se realizará el 6 de junio.
LOS CANDIDATOS DE LA LISTA BLANCA
Presidente: Víctor Hugo Maldonado
MIEMBROS COMITÉ PROVINCIAL
Titulares: Dorys Lilian Arkwright, Sergio Ruben Almiron, Marisa Natividad Rosana Garcete, Sergio Ramón Funes, Gloria Cristina Rolon, Carlos Fabian Duarte, Beatriz Elizabeth Noguera, Julio César Fantin, Sonia Gabriela Galarza, Fabio Daniel Vázquez, Lidia Viviana Martinez, Sergio Adrián Zajaczkowski, Luisa Liliana Scheucher, Fabián Fernando Guc, Verónica Paola Vargas, Pablo Ernesto Nuñez, Nora Beatriz Gauna, Abel Edgard Silva, Jessica Natalia Soledad González y Eduardo Nazareno Viviani.
Suplentes: Milena Karina Kek, Marcos Antonio Viana, Amalia Isabel Rivero, Celedonio Ricardo Romero, Clara luz Meza, Rolando Javier Landeka, Vanina Alejandrea Parra, Pablo Leandro Ledesma, Daniela Fernando Blanco, Dario Rafael Romero, Patricia Magdalena Maciel, Miqueas Héctor Larrañaga, Ana Belen García, Gabriel Hernan López, Ana María Cabrera y Hugo Edgardo Baez.
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL
Titulares: Carlos Antonio Galo Encina, María Silvia Barreto y Víctor Adrián Véleff.
Suplentes: Analía Margarita Pérez, Pedro Arnaldo Gómez y Julieta Beatriz Liva.
DELEGADOS A LA CONVENCIÓN PROVINCIAL
Hugo Matkovich, Elodia Lopez, Julio Ferro, Amalia Rivero, Mauro Barrios, Maria del Pilar Doti, Hugo Cabral, Graciela Bernal, Carlos Morzan, Clara Meza, Rodolfo Diaz, Carina Avieruszco, Octavio Villoria, Jessica Meza, Leonhart Simon Anibal, Elvira Beatriz Veuthey, Alejandro Maldonado, Alicia Ogara, Damian Dumrauf, Susana Ocampo, Pablo Ledesma, Patricia Villordo, Oscar Marchioni, Gimena Ortigoza, Rodrigo Castillo, Viviana Solari, Eduardo Cantero, Jaqueline Espinoza, Daniel Solis, Susana Vargas, Emanuel Baltazar, Cesilia Orosco, Daniel Jara, Maria De Los Angeles Gomez, Cesar Cassiet, Liliana Romero y Jose Luis Perez.
CONVENCIONALES PROVINCIALES
Franja Morada UNNE: Titulares: Gabriel Nicolas Borda y Laura Antonella Morales; Suplentes: Emilio Gustavo Rizzotti y Priscila Antonella Ortiz.
UTN: Titulares: Baez torres Francisco J. ; Suplentes: Diaz, Lurdes.
Organización de Trabajadores Radicales: Titulares: Claudia Estela Mariscal; Suplente: Milton David Galarza
CONVENCIONALES NACIONALES
Titulares: Hugo Dardo Domínguez, Susana Adelaida Maggio, Bruno Luis Cipolini, María Elena Mancebo, Felix Luis Zarabozo, Maida Gabriela With, Carim Antonio Peche, María de los Ángeles Martina, Francisco José Romero Castelan y Verónica Liliana Mazzaroli
Suplentes: Marcelo Barrios, Marina Andrea Kremar, Gustavo Javier Martínez, Silvia Fermani, Fernando Vogel y Karen Kaenel Grella.
DELEGADOS AL COMITÉ NACIONAL
Titulares: Roy Abelardo Nickisch, Glenda Vanesa Seifert, Marcos Javier Resico y Carolina Beatriz Meiriño.
Suplentes: Mario Liper Quijano, Giselle Silvana Yensen, Ricardo Mayol y Roxana Paola Gómez.
COMITÉ CIRCUITO CAPITAL
Titulares: Carla Cantero, Carlos Perez, Valeria Gomez, Ian Kaluc, Andrea Galarza, Marcelo Cardozo, Teresa Pereyra, Matias Diaz, Karla Hidalgo, Antonio Saavedra y Natalia Ibarra.
Suplentes: Mauricio Castillo, Liliana Araujo, Lautaro Alvarez Duarte, Vanesa Fleitas, Ricardo Romero, Vanina Carballo, Axel Velazco, Noelia Oviedo, Antonio Benitez, Pamela Contrera y Diego Jonathan Fleita.