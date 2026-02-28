Chaco For Ever perdió 2 a 0 ante San Miguel y sigue sin ganar en el inicio del torneo

San Miguel venció por 2-0 a Chaco For Ever como local, en un partido correspondiente a la fecha 3 de la Primera Nacional 2026. Para San Miguel los goles fueron marcados por Delgado , Ferrero . El cotejo se disputó en el estadio Malvinas Argentinas (Los Polvorines), en una nueva jornada de la segunda división del fútbol argentino.

Con este resultado, San Miguel suma 7 puntos, ubicándose en la 1 posición, mientras que Chaco For Ever tiene 1 unidades, en la 17 posición en la tabla.

«Los goles que no se hacen en un arco, te los hacen en el otro», reza una de las máximas más antiguas y certeras del fútbol. Y Chaco For Ever lo sufrió en carne propia en su partido como visitante ante San Miguel este sábado por la fecha 3 de la Primera Nacional.

El Negro realizó un muy buen primer tiempo, mostrando quizás lo mejor de este inicio de año, pero no fue efectivo y se fue al descanso con un empate en cero. Y el «Verde», obligado a ir a ganar el partido como local, presionó en el complemento, concretó sus situaciones y se terminó llevando los tres puntos.