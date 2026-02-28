Las Breñas: Salud llegó a Villa Los Arenales con un operativo sanitario tras casi 10 años

Después de aproximadamente una década sin presencia sanitaria en territorio, familias de Villa Los Arenales —ubicada a unos 70 kilómetros del casco urbano de Las Breñas— recibieron atención médica integral a través de un operativo encabezado por el equipo del Hospital 9 de Julio.

La jornada se enmarcó en las acciones destinadas a fortalecer el sistema de salud en zonas rurales y de difícil acceso, garantizando atención primaria a vecinos de Villa Los Arenales y parajes cercanos.

Durante el despliegue, profesionales de distintas especialidades brindaron atención integral que incluyó medicina general, obstetricia, odontología, nutrición, vacunación, enfermería y entrega de medicamentos. Los servicios estuvieron dirigidos tanto a niños como a adultos, con controles médicos generales y seguimiento de patologías crónicas.

Desde la dirección del hospital destacaron la importancia de recuperar estos espacios de asistencia directa en territorio, acercando controles, prevención y acompañamiento a comunidades alejadas del centro urbano.

En esta época del año, uno de los ejes centrales del operativo fue la realización de controles de salud infantil y la confección de la ficha médica requerida por las instituciones educativas, trámite clave ante el inicio del ciclo lectivo.

Este tipo de intervenciones busca garantizar el acceso equitativo a la salud pública en el interior provincial, reforzando la prevención y promoviendo el cuidado integral de las familias que residen en zonas rurales.