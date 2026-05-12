Resistencia será sede de «Innovación PYME 2026»: de qué se trata

El Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), junto a la Cámara de Comercio de Resistencia, realizará el próximo 21 de mayo una nueva edición de «Innovación PYME 2026», un espacio de vinculación empresarial orientado a transformar el conocimiento científico y tecnológico en oportunidades concretas para el desarrollo y modernización del sector productivo local .

La participación será gratuita y con cupos limitados. Los interesados deberán inscribirse previamente a través del formulario disponible en bit.ly/InnovacionPymes2026.

La actividad se llevará a cabo de 18 a 21 horas, en el 3° piso de la Cámara de Comercio de Resistencia, ubicada en Juan Domingo Perón 111, y estará destinada a empresarios, pymes y emprendedores interesados en incorporar herramientas innovadoras para optimizar procesos, potenciar ventas y mejorar la competitividad de sus negocios.

A través de este ciclo, el ICCTI busca fortalecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el entramado productivo regional, mediante la promoción de inversiones, acuerdos estratégicos y nuevas oportunidades de crecimiento para las Empresas de Base Tecnológica (EBT), emprendedores y asociados de la Cámara.

Durante la jornada, se desarrollarán distintas actividades y exposiciones, entre ellas la charla «Transferencia Tecnológica y Transformación Digital», a cargo de especialistas de ECOM Smart Cities, Sergio Gramajo, e investigadores de Cinaptic (FACENA-UNNE), Manuel Pulido y Emilio Puljiz, quienes abordarán cómo las pymes pueden aplicar la ciencia y la tecnología para optimizar sus procesos productivos.

Además, se brindará la charla «IA para PyMES», dictada por Lucas Toledo, donde se presentarán herramientas prácticas de Inteligencia Artificial orientadas a mejorar ventas, reducir costos operativos y aumentar la eficiencia empresarial.

El encuentro también incluirá rondas de vinculación y negocios, una dinámica de mesas de trabajo rotativas que permitirá a los participantes generar contactos, fortalecer vínculos y ampliar sus oportunidades comerciales.