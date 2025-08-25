Violento robo en Cote Lai: se llevaron una suma millonaria y una camioneta
La Policía del Chaco investiga un violento robo ocurrido en la madrugada de este lunes en un domicilio de la localidad. Los delincuentes sustrajeron una importante suma de dinero y una camioneta, además de golpear al propietario del vehículo.
El hecho se registró cerca de las 00:30, cuando un hombre denunció que varias personas ingresaron a su vivienda, lo agredieron físicamente y se llevaron una cantidad millonaria de dinero. En la huida también sustrajeron su camioneta, pero dejaron abandonado frente a la casa un automóvil Honda CRV, que habría sido utilizado durante el atraco.
Horas más tarde, alrededor de las 7:45, el dueño de un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 976, alertó a la policía tras encontrar dentro de su predio la camioneta robada. Los delincuentes habrían violentado el portón de acceso para ingresar el vehículo, que apareció a unos 50 metros de la entrada.
Efectivos policiales corroboraron el hallazgo y resguardaron la camioneta hasta la llegada de la División Rastro, que la trasladó a la comisaría de Cote Lai. La investigación continúa bajo la intervención del Gabinete Científico.
Mientras tanto, personal de la comisaría local y de otras divisiones especiales llevan adelante rastrillajes en la zona con el objetivo de dar con los responsables del hecho, que mantiene en vilo a la comunidad.