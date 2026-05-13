Femicidio de Graciela López: investigarían al hermano de la víctima por venta de drogas

Este miércoles, DataChaco pudo saber que comenzaría una investigación a cargo de la Fiscalía Antidrogas Nº 1, contra Juan José López, hermano de Graciela López, víctima de femicidio, por declaraciones polémicas realizadas en las últimas horas.

Según el hermano de la mujer, el cabo de Policía Luciano Etudié, le llevaba bochitas de cocaína y ladrillos de marihuana que robaba previamente para que él las vendiera, lo cual estaría confirmado por las autoridades.

En ese marco, es inminente el inicio de la investigación contra el sujeto por parte de la fiscalía de turno.

«Me decía que sacaba drogas de la calle y me daba; era cocaína a partir de 10 o 20 gramos, las famosas «bochitas» o medio ladrillo de marihuana. Un mes más o menos hizo eso, pero desde que se separó de mi hermana, no vino más. Me decía tomá, hacé plata y vamos a medias. Varias veces vino uniformado» , relató Juan José López.

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«Le daba su parte y se agarraba conmigo porque decía que la ganancia era más», agregó.